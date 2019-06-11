В Петербурге усилят контроль за проведением муниципальных выборов

Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия на своем заседании 11 июня приняла ряд решений, призванных обеспечить строгое соблюдение выборного законодательства и права кандидатов, политических партий и наблюдателей на выборах депутатов муниципальных советов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Как сообщает «Петербургский дневник», избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) обязали своевременно предоставлять заверенные копии важнейших документов о муниципальных избирательных кампаниях — решения о назначении выборов, об утверждении схемы избирательных округов, о формах документов и ряд других.

«Это делается в рамках работы по повышению открытости, которая обсуждалась на встрече председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с представителями политических партий в феврале 2019 года», — заявил глава Горизбиркома Виктор Миненко.

Он подчеркнул, что попытки со стороны ИКМО скрыть назначение выборов и другую информацию о ходе избирательного процесса недопустимы, а замеченные в этом избиркомы будут взяты под особый контроль.

Напомним, что именно эти и другие нарушения отмечались на прошлых муниципальных выборах в Петербурге в 2014 году, что вызвало возмущение не только в самом городе, но и в Центризбиркоме РФ.

Выборы 1550 депутатов муниципальных советов пройдут в 109 внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга. Назначение выборов должно состояться с 9 по 19 июня 2019 года, публикация решений об этом должна произойти по 24 июня.

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