В Польше оценили расходы на увеличение военного присутствия США

Варшава, , 15:40 — REGNUM Польша платит слишком высокую цену за незначительное увеличение американского военного контингента, заявил лидер польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетына на своей странице в Twitter.

«Тысяча дополнительных американских солдат США за огромные миллиарды долларов?» — задался вопросом политик, добавив, что внимательно присмотрится к соответствующему соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша просит у США увеличить военное присутствие на своей территории, в свою очередь президент страны президент Анджей Дуда выступил с инициативой создания в стране американской военной базы и предложил назвать её «Форт Трамп», заявив о готовности заплатить $2 млрд за постройку этой базы.

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