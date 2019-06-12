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Одобряю и приветствую. Столтенберг отреагировал на новую базу США в Польше

Политика

«Свидетельство приверженности США европейской безопасности и прочности трансатлантических связей»

Одобряю и приветствую. Столтенберг отреагировал на новую базу США в Польше
U.S. Army Europe Images
ВС США

Брюссель, 12 июня 2019, 23:48 — REGNUM  Намерение США нарастить своё военное присутствие в Польше является свидетельством приверженности Вашингтона трансатлантическим связям и евробезопасности, заявил 12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter.

Таким образом Столтенберг отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа разместить в Польше дополнительную тысячу американских военных, базу для которых создаст сама Польша.

«Я приветствую заявление США об увеличении своего военного присутствия в Польше. Это свидетельство твердой приверженности Вашингтона делу европейской безопасности и трансатлантическим связям», — написал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, после чего Трамп заявил о тысяче американские военных, дополнительно размещенных в Польше на постоянной основе.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Трамп принял решение о продаже Польше истребителей F-35

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