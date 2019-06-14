ГД до августа примет закон об изъятии неподтвержденных доходов госслужащих

Москва, , 11:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не могут подтвердить законность их получения. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

«Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией», — заявил Володин.

Инициатива сейчас находится на стадии разработки в Минюсте РФ. Володин поручил профильному комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу в приоритетном порядке уже в весеннюю сессию, то есть до конца июля.

Действующий с января 2013 года закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» позволяет Генпрокуратуре обращать в доход государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представлена концепция нового КоАП. Предполагается уточнение понятия «конфискация имущества».

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