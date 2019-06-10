Новый КоАП уточнит конфискацию имущества

Москва, , 15:57 — REGNUM Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает уточнение понятия «конфискация», передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Авторы опубликованной на сайте правительства РФ концепции КоАП отмечают, что требует уточнения содержание понятия такого вида административного наказания, как конфискация имущества.

«Поскольку, несмотря на существующее правило о том, что не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятых из оборота, санкции ряда статей действующего КоАП предусматривают конфискацию таких предметов, например контрафактной продукции, которая, по сути, не может находиться в законном обороте (при этом необходимо учитывать изменения в гражданском законодательстве, касающиеся ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав)», — указали в правительстве.

Кроме того, говорится в документе, «возможна конфискация имущества, не являющегося орудием совершения или предметом административного правонарушения, у собственника при наличии его вины в непринятии мер по устранению причин и условий совершения административного правонарушения лицом, которому соответствующее имущество было передано во временное владение».

При этом для обеспечения гарантий прав лиц, привлекаемыхк административной ответственности, следует ввести исключительно судебный порядок применения данной меры, предусмотрев в целях оперативного рассмотрения дел досудебный порядок применения временного запрета деятельности, отмечается в документе.

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