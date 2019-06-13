Дональд Трамп рискует создать в ЕС антиамериканскую фронду – политолог

Москва, , 16:59 — REGNUM Вашингтон прекрасно понимает, что если в отношении участников проекта «Северный поток — 2» будут введены санкции, то США рискуют получить сильную фронду из стран ЕС, которые заинтересованы в этом газопроводе, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 13 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Белого дома США, о возможности введения таких ограничительных мер.

«Конкуренция со стороны США в данном случае носит незаконный и возмутительный характер, что в кулуарах признают даже самые ярые поклонники атлантической солидарности, — сказал Мухин. — Это будет большой ошибкой, если США введут санкции по проекту «Северный поток — 2». Похоже, что Трамп просто делает хорошую мину при плохой игре, понимая, что эти меры, во-первых, перестали работать, а во-вторых, неэффективны в будущем».

Европа, как заметил Мухин, не собирается терять деньги, что безусловно случится, если она примет предложение США и откажется от российского газа.

«Кроме того, Трамп хочет дотянуть ситуацию до самого конца с последующей фразой: «Ну не смогла я, не смогла», когда ему придётся отвечать на немой вопрос Украины и Польши о том, почему США не смогли остановить строительство одного трубопровода», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство от побережья РФ через Балтийское море до Германии двух ниток газопровода. США всеми способами пытается помешать завершению реализации проекта для того, чтобы принудить страны ЕС покупать сжиженный газ в США.

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