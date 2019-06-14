В Оманский залив направлен американский эсминец Mason

Вашингтон, 14 июня 2019, 02:59 — REGNUM Эсминец USS Mason ВМС США направлен в район Оманского залива для защиты интересов союзников, сообщил в распространённом заявлении Эрл Браун, официальный представитель центрального командования американских ВС.
В заявлении подчёркивается, что Вашингтон отстаивает свои интересы и интересы союзников в регионе, а не собирается воевать с Тегераном, так как это якобы «не в интересах» Штатов.
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Напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры Kokuka Courageous и Front Altair в Оманском заливе 13 июня. Суда загорелись, как утверждают США, после торпедных ударов со стороны Ирана, препятствующего прохождению нефти стран — конкурентов через Ормузский пролив.
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