В США заявляют, что ждут новых нападений от Ирана

Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Обсуждение новых возможных нападений на танкеры ведёт Вашингтон со своими союзниками, сообщает представитель администрации американского президента, сообщает Reuters.

Уточняется, что обсуждаются варианты действий в случае повторных нападений на танкеры. Предположительно, инцидент в Оманском заливе (северное побережье принадлежит Ирану и Пакистану, южное — Оману и ОАЭ) имеет отношение к приезду в Тегеран японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе произошёл пожар на двух танкерах — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, танкеры вспыхнули из-за попадания снарядов в результате торпедной атаки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти обвинили в произошедшем Иран, который в рамках экономической войны якобы таким способом не даёт нефти из других ближневосточных стран поступать на мировой рынок.

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