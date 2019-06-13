«У нас не было выбора» — комиссар полиции Гонконга о разгоне акции протеста

Гонконг, Китай, , 20:55 — REGNUM Полиция Гонконге считает оправданным применение силы для разгона акции протеста, которая днем ранее закончилась уличными беспорядками, 13 июня передает агентство Associated Press.

«У нас не было выбора, кроме как применить силу для разгона толпы», — заявил журналистам комиссар полиции Гонконга Стивен Ло.

Комиссар отметил, что «поведение протестующих вчера создало серьезную угрозу для общественного порядка».

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