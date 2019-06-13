Четверг, 13 Июня 2019 года
20:56:02 МСК

«У нас не было выбора» — комиссар полиции Гонконга о разгоне акции протеста

Политика

«Поведение протестующих вчера создало серьезную угрозу для общественного порядка»

Гонконг, Китай, 13 июня 2019, 20:55 — REGNUM  Полиция Гонконге считает оправданным применение силы для разгона акции протеста, которая днем ранее закончилась уличными беспорядками, 13 июня передает агентство Associated Press.

«У нас не было выбора, кроме как применить силу для разгона толпы», — заявил журналистам комиссар полиции Гонконга Стивен Ло.

Комиссар отметил, что «поведение протестующих вчера создало серьезную угрозу для общественного порядка».

Читайте также: В Гонконге арестовано 11 человек в ходе акций протеста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить