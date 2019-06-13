В Гонконге арестовано 11 человек в ходе акций протеста

Гонконг, Китай, , 14:51 — REGNUM В Гонконге арестованы 11 человек в ходе массовых акций протеста, которые прошли накануне. Об этом 13 июня сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на главу полиции Гонконга Стефена Ло.

По словам главы гонконгской полиции, одиннадцать человек были арестованы 12 июня за хулиганство в общественных местах, несанкционированные акции протеста и нападения на сотрудников полиции. Он также добавил, что 22 полицейских получили ранения.

Для подавления протестных действий полиция Гонконга применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста против законопроекта об экстрадиции на материковый Китай. Принятие законопроекта об экстрадиции было отложено на 12 июня из-за большого числа протестующих. По оценкам полиции, их количество составляло 240 тыс. человек, а по оценке самих протестующих — до одного миллиона человек. Гонконгцы заблокировали парламент. В итоге обсуждение по законопроекту было отложено на неопределенный срок.

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