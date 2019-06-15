Такая тонкая, что рвётся. Дипломатия России торгует Победой как экспонатом?

Москва, , 12:31 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Не наступает ли Россия на старые грабли, взыскуя любви прогрессивного человечества там, где ее днем с огнем не сыщешь, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Похоже, что предложение с российской стороны не отличалось достаточной проработанностью, — иначе, как сырым, его трудно назвать, особенно в части формулировки «всемирного наследия». Ведь торжествующая в современном мире политкорректность способна выхолостить самую светлую идею.

Таким образом, попытка, если это была именно она, придать победе над нацизмом особо значимый статус, может оказаться всего лишь недальновидным пиаром. Беда нашей современности в том, что нацизм оказался недобит, и примеры его возрождения на Украине, в Прибалтике и Германии показывают, что об окончательной победе говорить рано. Что же касается великой Победы в мае 1945 года, то союзники СССР постарались придать забвению его роль и подвиг его народа. Не повторится ли этот прием и в случае данного обращения?

Читайте статью Михаила Демурина «Война и пустословие: победа над нацизмом — только «всемирное наследие»?»