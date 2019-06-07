Война и пустословие: победа над нацизмом — только «всемирное наследие»?

Михаил Демурин, , 11:31 — REGNUM

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш «поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества». Вас ничего в этой формулировке не настораживает? Или мы уже привыкли глотать высокопарные формулировки, прикрывающие отсутствие политической конкретики как манную кашу в детстве?

В том виде, в котором сегодня это предложение подают СМИ, оно выглядит сырым, непроработанным. Более того, очевидная для меня нацеленность авторов предложения не столько на вскрытие сути вопроса, сколько на пиар, а также доминирующая в настоящее времяв официальной международной политике, особенно в ООН, «политкорректность», заведомо выхолащивают эту идею.

Итак, если говорить о сути вопроса. Разве нацизм в мире побежден? Разве нам не известны его новые и новые последователи? Что происходит на Украине, какие силы там правят бал? Что происходит в Прибалтике? Даже в Германии сегодня есть политики, поднимающие на щит наследие Третьего рейха! Поэтому даже формулировка «победа над германским нацизмом является всемирным наследием человечества» будет формулировкой с натяжкой.

В мае 1945 года страны антигитлеровской коалиции взяли верх над гитлеровской Германией. Создание этой коалиции и её победа при ключевой роли СССР как в политической стороне дела, так и особенно в стороне военной действительно могут считаться всемирным наследием.

Но после Победы 1945 года пути бывших союзников разошлись. Наследие немецких нацистов и сами нацисты оказались очень и очень полезны США. Американцы, как мы видим, до сих пор прибегают к нему в борьбе с нашей страной.

Другими словами, переводить победу над нацизмом в категорию «наследие», то есть прошлое, и тем более «всемирное наследие» — рано. Победа над этой человеконенавистнической идеологией и политической практикой ещё должна быть достигнута. И нашей стране вновь предстоит сыграть в этом деле ключевую роль.

И последнее в этом кратком комментарии. Почему в качестве всемирного наследия трактуется только победа над германским нацизмом? А победа над японским милитаризмом разве менее значима? В конце концов, именно японцы начали Вторую мировую войну в Азии: в 1931 — 1932 годах оккупировали Манчжурию, в 1937 году вторглись в Китай. Давайте хотя бы восстановим празднование Дня Победы над Японией 3 сентября! Но нет, на такую очевидную конкретику политической воли и верности памяти о подвиге отцов не хватает, в вот абстрактные идеи типа рассмотренной нами выше наши внешнеполитические работники мастаки выдвигать!