Глава МИД Швейцарии 19 июня посетит Россию

Москва, , 12:57 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится 19 июня в Москве с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщает 13 июня пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Планируется предметно обсудить широкий спектр российско-швейцарских отношений, основные международные проблемы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также затронут проблематику представительства Швейцарией российских интересов в Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Россию посетит министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва для встречи с Лавровым. Министры обменяются мнениями о перспективах сотрудничества на международной арене и в решении проблемы безопасности на Корейском полуострове.

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