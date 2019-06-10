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Приходько: Швейцария «дальновидно и прагматично» не ввела санкции против РФ

Политика

Ранее в МИД РФ отметили, что запад «начал прозревать» относительно введенных против России ограничений

Москва, 10 июня 2019, 01:55 — REGNUM  Предусмотрительным и прагматичным действием Швейцарии являлось решение о невведении собственных санкций в отношении Российской Федерации. Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

«Швейцария не вводила каких-либо собственных ограничений в отношении взаимодействия с Россией, — отметил Приходько, — что является дальновидным и прагматичным шагом».

Представитель аппарата правительства отметил также, что официальные лица Швейцарии, в том числе члены правительства, в последние годы отмечались публичными заявлениями о несостоятельности и контрпродуктивности проводимой в отношении России санкционной политики.

У России и Швейцарии имеется большой потенциал для экономического взаимодействия, отметил также Приходько. По его словам, в России более двухсот предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии таких предприятий — около 350.

Ранее в МИД РФ отметили, что не смотря на созданные для России трудности, введенные западными странами санкции в значительной степени коснулись их самих

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Запад начал прозревать

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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