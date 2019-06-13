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Путин рассказал о роли Шанхайской организации сотрудничества

Политика

ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией

Москва, 13 июня 2019, 08:31 — REGNUM  По словам президента России Владимира Путина, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) занимается развитием отношений по самым различным направлениям и видам деятельности. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «Мир».

Путин добавил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией, поскольку целый ряд стран оценили те вопросы, которыми занимается организация. По его словам, очень многие государства в различном качестве (18 стран) присоединились к работе ШОС.

Российский лидер ответил на вопросы журналистов накануне своего визита в Киргизию, где пройдет саммит ШОС.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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