На саммите ШОС в Бишкеке Путин встретится с лидерами КНР, Монголии и Ирана

Москва, , 16:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 14 июня проведет встречу с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, а также состоится трехсторонняя встреча Путина с лидерами Китайской и Монгольской народных республик. 13 июня у Путина запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Путин прибывает в Бишкек и первой будет встреча с вновь избранным премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди», — рассказал Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что в Кремле придают большое значение данной встрече, к тому же между лидерами России и Индии уже налажен продуктивный и доверительный контакт.

«Этот разговор сразу же после победы Моди на выборах, он очень для нас важен. Мы специально договорились, чтобы этот контакт у нас был первым в нашей повестке дня пребывания в Бишкеке», — пояснил Ушаков.

Вечером 13 июня российский лидер встретится с хозяином саммита президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

На второй день саммита, 14 июня, у Путина запланированы две важные встречи. Первая — трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. Инициатором данной встречи выступила Монголия.

Затем состоится встреча Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани.