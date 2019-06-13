Национальный совет общественного доверия создан в Казахстане

Нур-Султан, , 07:45 — REGNUM В Казахстане создан национальный совет общественного доверия при президенте республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ о создании совета подписал президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также поручил своей администрации провести консультации с политическими партиями, неправительственными организациями и представителями гражданского сектора по вопросу формирования совета.

Планируется, что после проведения консультаций в месячный срок на рассмотрение главы республики будет внесен состав совета и положение о совете.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Нур-Султане.

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