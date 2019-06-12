Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Нур-Султан, , 11:02 — REGNUM Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 июня, официально вступил в должность президента Казахстана.

Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в столице Казахстана — Нур-Султане. Токаев принес присягу народу Казахстана, положив руку на Конституцию республики.

«Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. Многие годы занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи. Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов — все это новая геополитическая реальность», — сказал Токаев в своей речи на церемонии инаугурации.

В финале церемонии глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.

На церемонии инаугурации присутствовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который после ухода в отставку остался председателем Совета безопасности республики.