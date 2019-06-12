Среда, 12 Июня 2019 года
11:15:22 МСК

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Политика

Состоялась церемония инаугурации

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
Иллюстрация: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев

Нур-Султан, 12 июня 2019, 11:02 — REGNUM  Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 июня, официально вступил в должность президента Казахстана.

Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в столице Казахстана — Нур-Султане. Токаев принес присягу народу Казахстана, положив руку на Конституцию республики.

«Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. Многие годы занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи. Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов — все это новая геополитическая реальность», — сказал Токаев в своей речи на церемонии инаугурации.

В финале церемонии глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.

На церемонии инаугурации присутствовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который после ухода в отставку остался председателем Совета безопасности республики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить