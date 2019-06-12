Трамп: США могут ввести санкции против участников «Северного потока — 2»

Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Возможность введения ограничительных мер против участников «Северного потока — 2» изучают в США. Об этом, как передает Bloomberg, заявил президент США Дональд Трамп во время переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

«Мы (США) защищаем Германию от России, — сказал глава Белого дома США. — Россия за свой газ получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии».

При этом Трамп добавил, что право строить трубопровод у стран-участниц проекта есть.

Как передавало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» предполагает строительство от побережья РФ через Балтийское море до Германии двух ниток газопровода. Власти США всеми способами пытается помешать завершению реализации проекта для того, чтобы принудить страны ЕС покупать сжиженный газ в США.

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