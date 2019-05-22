Среда, 22 Мая 2019 года
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Германия отвергла санкции США против реализации «Северного потока — 2»

Политика

«Мы принципиально отвергаем экстратерриториальные санкции»

Германия отвергла санкции США против реализации «Северного потока — 2»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Берлин, 22 мая 2019, 22:05 — REGNUM  Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые пытаются наложить власти США на компании, участвующие в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», заявила 22 мая на брифинге официальный представитель министерства экономики ФРГ.

По её словам, заявления министра энергетики США Рика Перри о намерении Вашингтона ввести санкции против юридических лиц ФРГ официальный Берлин комментировать не будет, а принципиально отвергает такие меры, нарушающие суверенитет других стран.

«Мы приняли эти заявления к сведению, но не комментируем их. Мы принципиально отвергаем такие экстратерриториальные санкции», — заявила представитель германского ведомства.

Напомним, Вашингтон всеми способами пытается помешать завершению реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы принудить европейские страны покупать сжиженный газ в США вместо более дешёвого российского природного газа.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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