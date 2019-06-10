Премьер-министр Белоруссии улетел в Лондон за капиталами

Минск, , 11:01 — REGNUM Председатель совмина Белоруссии Сергей Румас направился с официальным визитом в Лондон, где проведёт переговоры с британскими политиками и финансистами. Визит не анонсировался, и повестка переговоров в деталях неизвестна.

Формальным поводом для визита стало участие главы правительства постсоветской республики в мероприятии Belarus Capital Markets Day. Запланированы переговоры Румаса с представителями «Европейского банка реконструкции и развития» и других финансовых организаций, а также представителями министерств внешней торговли и иностранных дел Великобритании.

На эту тему ранее: Отмыть добела! Лукашенко встаёт с колен после визита Макея в Лондон

Напомним, Британия является одним из крупнейших покупателей белорусских нефтепродуктов, выработанных из льготной российской нефти. Британские компании занимают вторую позицию среди внешних инвесторов в белорусскую экономику, уступая лишь России. Официальный Лондон и британские эксперты по «сдерживанию России» оказывают большую помощь официальному Минску при проведении внутренней и внешней политики.