Лукашенко: Белоруссии не нужны «концлагеря» и «гетто»

Минск, , 14:15 — REGNUM II Европейские игры должны продемонстрировать возможность свободного общения людей, но без «излишеств». Об этом 10 июня заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Белоруссии Игоря Шуневича.

«Меня что настораживает — что мы, порой не думая, в плане перестраховки или ещё чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Белоруссии. Сегодня смотрю — аж до проезжей части выставили фундаментные блоки, читай — будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?» — сказал Лукашенко, обращаясь к главе МВД.

По мнению белорусского лидера, не следует увлекаться ограждениями — «за пределы тротуара пешеходного никто не может вылазить с этими заборами, и они должны быть цивилизованными».

Он отметил:

«А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть».

«Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

По словам белорусского лидера, на особых мерах безопасности настаивают неназванные чиновники из Евросоюза:

«Я знаю, что это предложения европейских чиновников. Надо им прямо говорить, что мы обеспечим безопасность приезжих и своих граждан без них. Мы это уже делали. Не надо превращать Минск на это время в систему каких-то заборов».

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Шуневич заверил, что «стабильность и безопасность мы выдержим и на Играх, обеспечим правопорядок». Как руководитель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» министр также рассказал Лукашенко о ситуации в хоккейном клубе и получил советы от руководителя республики, известного увлечением хоккеем.

«Вы сами видели, что наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют. Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова ‑ и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) — пусть идут и играют. Не могут — значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф — нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают», — приводит пресс-служба президента Белоруссии слова Лукашенко.

Отметим, власти Белоруссии направили большие средства и силы на позитивное позиционирование II Европейских игр, однако население Белоруссии в большинстве своём относится к мероприятию без большого интереса. Некоторые называют мероприятие «голодными играми», напоминая о неуместности таких масштабных и затратных забав в непростых социально-экономических условиях.

Из проданных на II Европейские игры билетов значительная часть реализована по разнарядке и лишь около 15% продано иностранцам. Предыдущие игры состоялись в Баку.