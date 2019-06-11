ООН поддерживает декриминализацию гомосексуализма в Ботсване

Нью-Йорк, США, 11 июня 2019, 21:52 — REGNUM ООН приветствует решение властей Ботсваны о легализации гомосексуальных отношений, 11 июня передает агентство Associated Press.
Тем не менее, в ООН отмечают необходимость декриминализации гомосексуализма ещё в десятках стран мира.
«Однополые сексуальные отношения по обоюдному согласию остаются криминализованными как минимум в 67 странах по всему миру», — заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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