Вторник, 11 Июня 2019 года
21:53:04 МСК

ООН поддерживает декриминализацию гомосексуализма в Ботсване

Политика

Высокий суд Ботсваны отменил уголовное наказание за гомосексуализм

Нью-Йорк, США, 11 июня 2019, 21:52 — REGNUM  ООН приветствует решение властей Ботсваны о легализации гомосексуальных отношений, 11 июня передает агентство Associated Press.

Тем не менее, в ООН отмечают необходимость декриминализации гомосексуализма ещё в десятках стран мира.

«Однополые сексуальные отношения по обоюдному согласию остаются криминализованными как минимум в 67 странах по всему миру», — заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Читайте также: UNAIDS приветствует победу геев в Ботсване

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сексуальные меньшинства и гомофобия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить