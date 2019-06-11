UNAIDS приветствует победу геев в Ботсване

Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Программа ООН по борьбе с ВИЧ-инфекцией (UNAIDS) приветствует решение Высокого суда Ботсваны о декриминализации гомосексуализма, 11 июня передает агентство Associated Press.

«Сегодня мы празднуем дент гордости, сострадания и любви», — заявила исполнительный директор UNAIDS Гунилла Карлссон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 июня Высокий суд Ботсваны отменил уголовное наказание за гомосексуализм. До этого геям Ботсваны грозило до семи лет лишения свободы.

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