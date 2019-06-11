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Власти Ботсваны отменили статью за гомосексуализм

Политика

Ботсванским геям грозило до семи лет тюремного заключения

Габороне, 11 июня 2019, 18:41 — REGNUM  Власти Ботсваны отменили уголовную ответственность за гомосексуализм, 11 июня передает агентство Associated Press.

Высокий суд африканской страны отменил уголовную статью за секс однополых партнеров, наказание по которой могло составлять до семи лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Верховный суд Кении оставил в силе уголовную ответственность за гомосексуализм.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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