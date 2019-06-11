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Мексика усилит южную границу в рамках сделки с Трампом

Политика

«Присутствие мексиканского государства на юге должно быть другим»

Мехико, 11 июня 2019, 18:17 — REGNUM  Мексика усилит защиту южных границ в рамках сделки с президентом США Дональдом Трампом по миграции, 11 июня передает агентство Reuters.

По словам главы мексиканского МИДа Марсело Эбрарда, Мексика проведет ускоренное развертывание национальной гвардии на границе и начнет масштабную программу по усилению пограничной инфраструктуры.

«Присутствие мексиканского государства на юге должно быть другим», — пояснил Эбрард на пресс-конференции с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

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Американо-мексиканские отношения
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