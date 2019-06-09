Трамп: «Между Мексикой и США будет великолепное сотрудничество»

Вашингтон, , 18:52 — REGNUM США и Мексика, которые ранее достигли соглашения по миграционным вопросам, в ближайшее время начнут «великолепное сотрудничество». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Теперь между Мексикой и США будет великолепное сотрудничество… — написал глава Белого дома. — Однако, если по каким-то неизвестным причинам сотрудничества не будет, мы (власти США) всегда можем вернуться к нашей прежней очень выгодной позиции по пошлинам».

Как сообщало ИА REGNUM, об отмене решения ввести пошлины на импорт всех мексиканских товаров президент США Дональд Трамп объявил 7 июня 2019 г. По словам главы государства, соответствующее решение было принято из-за успешного заключения сделки с Мексикой по вопросам нелегальной миграции.

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