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Премьер Македонии раскритиковал ЕС из-за затягивания переговоров

Политика

Брюссель лишает страны Западных Балкан мотивации на пути в Европейский союз, заявил Зоран Заев

Скопье, 11 июня 2019, 15:55 — REGNUM  Дальнейшее затягивание Брюсселем вопроса открытия официальных переговоров о членстве Македонии в Европейском союзе может негативно сказаться на процессе евроинтеграции всех стран региона, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев.

По его мнению, такая политика Брюсселя лишает государства Западных Балкан мотивации к осуществлению необходимых внутренних реформ и способствует укреплению в этих странах позиций националистических сил, выступающих против интеграции в Евросоюз.

Таким образом Зоран Заев прокомментировал отсутствие решения о дате начала переговоров с Македонией в проекте повестки дня намеченного на 18 июня заседания глав государств и правительств стран — членов ЕС. Брюссель в очередной раз констатирует достигнутый Скопье «прогресс» и приветствует заключение двусторонних соглашений с Болгарией и Грецией, одна о дате начала переговоров речи пока не идёт.

В мае Европейская комиссия в своём новом ежегодном докладе рекомендовала начать переговоры с Македонией и Албанией. Ожидалось, что на основании этой рекомендации Совет ЕС в июне официально объявит о начале переговорного процесса. Однако позднее стало известно, что среди государств ЕС сохраняются разногласия в вопросе присоединения двух балканских стран.

На минувшей неделе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер констатировал, что некоторые члены ЕС выступают против приёма новых государств в объединение до тех пор, пока власти этих стран не поднимут стандарты правительства и правосудия до необходимого уровня и не решат проблему коррупции.

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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