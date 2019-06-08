Суббота, 8 Июня 2019 года
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Глава МИД Македонии: оттягивание начала переговоров подрывает доверие к ЕС

Политика

Политика расширения ЕС отражается на привлекательности этой интеграционной группировки

Скопье, 8 июня 2019, 12:15 — REGNUM  7 июня глава МИД Северной Македонии Никола Димитров заявил, что политика расширения ЕС отражается на привлекательности этой интеграционной группировки.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Димитров подчеркнул, что затягивание переговоров в случае с Северной Македонией ставит под вопрос доверие к ЕС:

«Мы сумели обратить внимание стран-участниц ЕС на этот вопрос и создали такую атмосферу, что отказать Македонии и в этому году было бы стыдно, поскольку отказ будет означать, что ЕС несерьезно относится к этому региону, который географически находится в Европе и окружен странами ЕС. Таким образом, это подрывает доверие к ЕС».

Напомним, что до сих пор неизвестно, какую позицию относительно начала переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС займет Франция, в то время как Голландия открыто считает начало переговоров о вступлении Албании в ЕС преждевременным. Ранее в Париже заявили, что решение о начале переговоров с Северной Македонией будет достигнуто на германо-французских переговорах, что означает, что две ведущие страны ЕС попытаются прийти к компромиссу по вопросу о расширении ЕС.

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Зарубежная хроника
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