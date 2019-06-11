«Ваше лицо мне не нравится»: в Киргизии уволили губернатора Чуйской области

Бишкек, , 15:41 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Туйгунаалы Абдраимова от занимаемого поста полномочного представителя правительства в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Причина увольнения официально не озвучивается. Однако, по информации местных СМИ, поводом для снятия Абдраимова с поста губернатора мог стать общественный резонанс, спровоцированный его некорректное поведением в отношении журналистов.

ИА REGNUM напоминает, что во время беспорядков в селе Орок Чуйской области полномочный представитель правительства Туйгунаалы Абдраимов отказался давать комментарии по ситуации и, обращаясь к журналистке «AKIpress», заявил: «Ваше лицо мне не нравится».

После этого в интернете возмущенные поведением губернатора Чуйской области киргизстанцы начали сбор подписей под требованием об отставке Абдраимова.

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