«Почему для разгона бытовой драки в Киргизии используют спецназ?» — мнение

Бишкек, , 19:35 — REGNUM «Провокация или рядовой бытовой конфликт с далеко идущими последствиями», — киргизстанский политолог на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM о своих версиях происшествия в одном из сел Чуйской области Киргизии.

Во время праздничной молитвы в селе Орок Чуйской области Киргизии между тремя подростками произошел конфликт в котором участвовало до 100 человек. На место прибыли бойцы СОБРа и сотрудники милиции, во главе с министром внутренних дел Киргизии. СМИ сообщают о том, что с участниками конфликта также пытался вести переговоры посол Турции.

По мнению собеседника, произошедшее является спланированной провокацией. Первый и главный аргумент — конфликт между подростками произошел во время праздничной молитвы.

«Богобоязненные мусульмане Киргизии сегодня отмечают праздник. В такой день полагается проявлять великодушие, терпение и доброту. Едва ли предполагаемая драка была демонстрацией этих хороших качеств», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что если исходить из этой версии, то подобный инцидент был своеобразным проявлением противостояния между действующей властью и оппозицией.

«На место выехал министр внутренних дел Киргизии и бойцы спецназа — это значит, что правоохранительные органы опасаются разрастания конфликта и жертв. Кому выгодна еще одна иллюстрация бардака происходящего в стране? Ответ известен всем, кто следит за внутриполитической чехардой в республике».

Дополнительным фактором «вызывающим беспокойство», по словам эксперта стала увеличение количества случаев с межнациональным окрасом.

«Серьезный конфликтный потенциал прорывался наружу несколько раз. Это вылилось в трагедии — в 90-х и в 2010 годах. Подобные более мелкие инциденты возникают постоянно — на днях в Баткенской области на юге страны, сейчас — в Чуйской области, недалеко от Бишкека».

Собеседник отметил, что второй версией является «бытовой конфликт».

«Даже не знаю, какой вариант хуже. При таком раскладе и методах работы силовиков — становятся понятны некоторые опасения Бишкека. Если для того, чтобы успокоить участников конфликта и их разбушевавшихся родственников приходится задействовать спецназ, подключать посла иностранного государства и главу МВД страны — это говорит о многом», — подчеркнул эксперт.

По данным СМИ в настоящий момент ситуация находится под контролем. С местными жителями проводят разъяснительную работу. Задержано около 35 человек. Предполагаемая жертва первоначального конфликта доставлен в больницу. По информации ГУВД родственники подростка выбили окна в 15 домах и подожгли сарай.