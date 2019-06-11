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Новый глава МВД Ингушетии прибыл со Ставрополья

Политика

Ушедшего в отставку Дмитрия Каву сменил на этом посту Михаил Коробкин

Магас, 11 июня 2019, 13:47 — REGNUM  В Ингушетии назначен новый министр внутренних дел. Руководителем ведомства стал генерал-майор полиции Михаил Коробкин, пишет АИФ-СК. Напомним, ранее главой МВД Ингушетии был Дмитрий Кава. Он ушел в отставку в апреле 2017 года, проработав в этой должности два года.

О Михаиле Коробкине известно, что он прибыл в Ингушетию из Ставропольского края. В краевом управлении МВД он занимал должность заместителя начальника.

Коробкин — уроженец Нижегородской области, ему 46 лет. Получил дипломы о двух высших образованиях, окончив Военный инженерный строительный институт и Московский университет МВД России.

В 2018 году Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания генерал-майора полиции. Михаил Коробкин имеет множество наград, в том числе орден «Мужества», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медали «За отличие в службе» всех степеней.

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