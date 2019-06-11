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Медведев встретился в Женеве с премьер-министром Туниса

Политика

Встреча прошла в рамках 108-й сессии Международной конференции труда

Женева, Швейцария, 11 июня 2019, 12:41 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в Женеве (Швейцария) встречу с тунисским коллегой Юсефом Шахедом, сообщается 11 июня на сайте российского правительства.

Отмечается, что на встрече, которая прошла в рамках 108-й сессии Международной конференции труда, обсуждался в том числе визит Шахеда в Россию.

Также было отмечено, что обе страны реализуют хорошие совместные проекты и готовят к подписанию ряд документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Швейцарии Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и встретился с работающими в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) российскими учёными.

Читайте подробнее: Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований в Женеве

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Внешняя политика России
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