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Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований в Женеве

Политика

Медведев: Российское участие в создании Большого адронного коллайдера весьма внушительно

Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований в Женеве
Иллюстрация: Government.ru
Во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН)

Женева, Швейцария, 11 июня 2019, 00:37 — REGNUM  О посещении премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) сообщает российское правительство на своем сайте.

Отмечается, что глава российского правительства в ЦЕРН 10 июня осмотрел Большой адронный коллайдер и детектор эксперимента ATLAS. Здесь Медведев встретился с работающими в ЦЕРН российскими учёными.

На встрече Медведев отметил, что давно планировал побывать в ЦЕРН. Он отметил, что российское участие в создании Большого адронного коллайдера «весьма внушительно».

«Результаты, которые здесь достигнуты, всему миру известны, получили Нобелевскую премию и целый ряд других, но дело не в премиях, хотя, конечно, — они беспрецедентны», — сказал Медведев.

Напомним, Большой адронный коллайдер является мощнейшим в мире ускорителем заряженных частиц на встречных пучках, а ЦЕРН, где он расположен, — это самый большой в мире научно-исследовательский центр в области физики частиц.

20 стран являются полноправными членами ЦЕРН. У России в ЦЕРН статус наблюдателя с особыми правами, поскольку российские учёные внесли существенный вклад в сооружение Большого адронного коллайдера, и они имеют право участвовать в экспериментальных программах на равноправной основе со странами-членами ЦЕРН.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев посетит Швейцарию и осмотрит Большой адронный коллайдер

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