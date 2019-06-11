США направили запрос об экстрадиции Ассанжа

Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Отмечается, что согласно договору между Лондоном и Вашингтоном, запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после задержания Ассанжа (до 10 июня включительно). США направили запрос 6 июня, сказал источник.

Кроме того, согласно договору, после подачи запроса Вашингтон больше не может предъявить новые обвинения Ассанжу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в преступлениях сексуального характера, однако сам основатель WikiLeaks обвинения категорически отвергает.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но в апреле 2019 года был выдан британской полиции. В настоящее время он находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.

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