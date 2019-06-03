Минюст США передумал обвинять Ассанжа в утечке секретных данных — Politico

Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Американский минюст отказался от намерения обвинить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в причастности к публикации ряда сверхсекретных материалов ЦРУ. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на американского чиновника и осведомленные источники.

Издание называет две основные причины, не позволяющие американским прокурорам выдвинуть против Ассанжа новые обвинения. Первая — нехватка времени, так как по закону об экстрадиции на выдвижение новых обвинений с момента первого приговора дается 60 дней.

Вторая причина — высокая степень секретности материалов, опубликованных WikiLeaks. При обсуждении подобных дел в суде не исключена утечка еще большего объема засекреченных файлов, кроме того, ЦРУ никогда официально не подтверждало подлинность попавших к WikiLeaks документов.

Как пояснила бывший помощник генпрокурора по нацбезопасности минюста США Мэри Маккорд, в некоторых делах об утечках обвинить информатора невозможно из-за степени конфиденциальности данных. Ведь тогда в суде придется признать подлинность материалов, о которых идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Ордер на задержание и экстрадицию Ассанжа американские власти направили Великобритании ещё в декабре 2018 года.

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