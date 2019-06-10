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Протестующие в Гонконге попытались взять штурмом здание правительства

Политика

Для разгона демонстрантов использовались дубинки и слезоточивый газ

Протестующие в Гонконге попытались взять штурмом здание правительства
Thomas Au
Протесты в Гонконге

Гонконг, Китай, 10 июня 2019, 20:19 — REGNUM  Несколько сотен радикалов пытались взять штурмом здание регионального правительства в ходе массовой акции протеста в Гонконге, 10 июня передает агентство Associated Press.

Радикалам удалось прорваться в вестибюль здания, откуда они были вытеснены службой безопасности и полицией.

Для разгона демонстрантов использовались дубинки и слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции и один журналист получили ранения.

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