Протестующие в Гонконге попытались взять штурмом здание правительства

Гонконг, Китай, , 20:19 — REGNUM Несколько сотен радикалов пытались взять штурмом здание регионального правительства в ходе массовой акции протеста в Гонконге, 10 июня передает агентство Associated Press.

Радикалам удалось прорваться в вестибюль здания, откуда они были вытеснены службой безопасности и полицией.

Для разгона демонстрантов использовались дубинки и слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции и один журналист получили ранения.

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