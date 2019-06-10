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В Гонконге состоялась миллионная демонстрация против закона об экстрадиции

Политика

Закон должен быть принят однопалатным Законодательным советом 12 июня

Гонконг, Китай, 10 июня 2019, 08:23 — REGNUM  9 июня в Гонконге состоялась крупнейшая демонстрация за последние три десятилетия. Более миллиона человек вышли на улицы, протестуя против законопроекта об экстрадиции подозреваемых в Китай, пишет газета Heute.

Законопроект об экстрадиции должен быть принят Законодательным советом Гонконга 12 июня. По мнению протестующих, этот закон нарушает основные права человека, а подозреваемым в КНР грозят пытки и жесткое обращение. Они обращают внимание, что Гонконг признает две конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

По оценкам организаторов, в акции протеста приняли участие 1,03 млн человек. Это самая масштабная акция протеста после событий июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь.

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Экстрадиция
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