В Крыму задержали экстремистов после серии обысков

Симферополь, , 16:36 — REGNUM В Крыму задержали подозреваемых активистов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM 10 июня сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Были проведены обыски в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе — по местам проживания трёх организаторов и пяти членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отметили в региональном управлении ФСБ.

По словам правоохранителей, обнаружена и изъята экстремистская литература, а также средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в 2018 году в Крыму были задержаны более 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму, 350 иностранным гражданам запрещён въезд на полуостров.

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