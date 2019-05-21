В Крыму задержали более сотни террористов и экстремистов

Симферополь, , 18:49 — REGNUM В 2018 году в Крыму задержали больше 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму, 350 иностранным гражданам запрещён въезд на полуостров. Об этом 21 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя.

«В местах компактного проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности», — отметил Патрушев.

Также, по его словам, в 2018 году в Крыму предотвратили деятельность трёх террористических ячеек.

«Предотвращена деятельность трёх ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинской диверсионно-разведывательной группы. Возбуждено 62 уголовных дела. В том числе в отношении шести сторонников запрещённого в России украинского националистического движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 15 мая двадцать три активиста запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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