Тбилиси, , 04:35 — REGNUM Вопрос с признанием Православной церкви Украины (ПЦУ), появившейся в результате махинации с томосом, изданным Константинопольским патриархатом, поставил в неловкое положение многих из тех, кто и хотел бы «ущемить Москву», но теперь не понимает возможных последствий. Почему инициатива, направленная против канонического единства мирового православия, дискредитирует себя все больше, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Прежде всего, дискредитации томоса, провозгласившего автокефальную ПЦУ, способствует сама его форма, не имеющая исторических аналогов, а точнее, запрещенная еще в древности. Не менее важен и тот факт, что. не успев образоваться, ПЦУ стала ареной борьбы амбиций вошедших в нее епископов-раскольников. Противостояние почетного патриарха Филарета и главы ПЦУ митрополита Епифания усложняет задачу даже тем, кто и готов был бы ПЦУ вместе с томосом поддержать.

Так, Священный синод Грузинской православной церкви в ходе заседаний так и не смог прийти к однозначной оценке той формы, в которую вылились «справедливые решения и правомочные требования» украинского народа, как выразился митрополит ЧкондидскийПетр. Кроме того, признав ПЦУ, православные иерархи рискуют признать и способ, которым она была организована — поддержка раскола и самочинное решение патриарха Варфоломея. Признаешь такое ‑ и вернувшийся бумеранг может оказаться весьма тяжел, ударив по единству твоей же церкви.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Грузинскую церковь вынуждают пустить греков на свои канонические земли».