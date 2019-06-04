Грузинскую церковь вынуждают пустить греков на свои канонические земли

Станислав Стремидловский, , 12:35 — REGNUM

Священный синод Грузинской православной церкви, как ожидается, в ближайшие дни проведет свое очередное заседание. Как считает европейский портал Modern Diplomacy, группа иерархов во главе с митрополитом Чиатурским и Сачхерским Даниилом готовится поставить на нем вопрос о признании Православной церкви Украины.

Эту проблему грузинские епископы в последний раз обсуждали на заседании синода 27 декабря прошлого года, которое проходило под председательством предстоятеля Грузинской православной церкви патриарха Илии II. Его Святейшество рассказал о сложной церковной ситуации на Украине и выразил обеспокоенность напряженной ситуацией между Константинополем и Московским патриархатом. Священный синод в итоге постановил вернуться к обсуждению проблемы на своей следующей сессии. На тот момент дело выглядело крайне неоднозначным. После заседания синода митрополит Чкондидский Петр заявил журналистам: «Грузинская православная церковь обязательно поддержит все справедливые решения и правомочное требование украинского народа». Он также сообщил, что среди представителей грузинского духовенства нет единой позиции в связи с вопросом украинской автокефалии.

А чего ждать сейчас? По большому счету, церковные интриги на Украине с тех пор не прекратились, напротив, их стало еще больше. Главным образом они связаны с процессами, происходящими в Православной церкви Украины. Напомним, что о ее создании было провозглашено в середине декабря прошлого года на так называемом объединительном соборе в Киеве. Основу ПЦУ составили две непризнанные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. И вроде бы УПЦ КП и УАПЦ провели даже после этого процедуры самороспуска, по крайней мере, должны были это сделать. Однако после проигрыша на президентских выборах Петра Порошенко возглавлявший ранее УПЦ КП и ставший в новой ПЦУ почетным патриархом Филарет выступил с демаршем, начав наступательную операцию против главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

При этом Филарет заявил, что Киевский патриархат вовсе не распущен и продолжает свое существование, в том числе в юридической плоскости. Более того, появились сообщения, из которых следовало, что и УАПЦ тоже не завершила процедуру самороспуска. В течении мая почетный патриарх сделал немало других заявлений. Они дали основания экспертам говорить о том, что томос об автокефалии, выданный ПЦУ константинопольским патриархом Варфоломеем, может быть отозван. В конечном итоге в дело был вынужден вмешаться непосредственно Фанар. На днях Варфоломей собрал у себя в Стамбуле группу украинских журналистов. «Что касается Филарета, он был восстановлен в епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский, — подчеркнул константинопольский патриарх. — Так называемый «патриархат Киевский» не существует и никогда не существовал… Мы также считаем, что теперь, когда автокефалия была дана, ответственность несет предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний».

Действия почетного патриарха Филарета пришлись особо некстати для Варфоломея по той причине, что Фанар испытывает большие трудности с признанием ПЦУ со стороны сообщества православных Церквей. На сегодня, пожалуй, только Элладская православная церковь склоняется к тому, чтобы поддержать Константинопольский патриархат в его политике, да и то есть сомнения. Раскол в ПЦУ дает дополнительные аргументы тем Церквям, которые хотят подождать с признанием этой структуры. Причем вражда между Филаретом и Епифанием убирает со стола политический фактор. Ведь оба они враждебно настроены к России и заигрывают с Западом, в частности — с американцами, не чураясь даже контактов с американскими спецслужбами. Поэтому отношение двух владык к Москве не может являться аргументом для тех Церквей, центры которых находятся в странах, занимающих антироссийскую позицию.

Как считает американская журналистка Тамар Ломидзе, Грузинская православная церковь будет определяться по отношению к ПЦУ, принимая во внимание фактор Фанара. Православным грузинам немного полегче вырабатывать независимое решение в силу того, что им автокефалию предоставил не Константинопольский патриархат, а Антиохийский. Тем не менее давление, как можно судить, имеет место быть. Фанар особенно заинтересован в признании Православной церкви Украины, отмечает Ломидзе. Поскольку митрополит Епифаний и его организация могут усилить власть Константинопольского патриархата в православном мире, ослабить влияние Московского патриархата и позволить константинопольскому патриарху «единолично принимать решения по чрезвычайно важным для Православия вопросам». И далее:

«Поместные Церкви в сомнениях: несмотря на давление, ни одна из них еще не признала ПЦУ. Как могла автокефалия быть дарована Украинской церкви, если ей все еще не хватает единства, а некоторые приходы захватывают храмы других приходов? Почему автокефалия была дарована исключительно патриархом Варфоломеем без каких-либо обсуждений с другими поместными Церквами?.. Некоторые поместные Церкви выступили против политики патриарха Варфоломея, включая Антиохийский патриархат… Если Грузинская православная церковь признает ПЦУ, она не сможет самостоятельно решать свои вопросы. Абхазы уже обратились с просьбой разрешить им перейти в Константинопольский патриархат и получить статус автономии. Митрополит Галльский Эммануил (куратор украинского направления, — С. С.) однажды намекнул патриарху (Илии II, — С.С.) на то, что абхазская просьба может получить положительный ответ, если Грузинская церковь не поддержит Константинополь. Но теперь Константинополь претендует на право давать автокефалию в любой точке мира. Если мы признаем ПЦУ, мы впустим греков на каноническую территорию Грузинской церкви».

Так что обсуждение украинского вопроса священным синодом Грузинской православной церкви обещает быть непростым. Возможно, принятие окончательного решения будет отложено на неопределенный срок. Вместе с тем, на наш взгляд, дискуссия и голосование по нему покажет расстановку сил и влиятельность лидеров фракций грузинского епископата, претендующих на место патриарха Илии II. К слову, митрополит Чиатурский и Сачхерский Даниил, покинувший в 1990-х годах после известных событий кафедру в Абхазии, считался одно время одним из самых главных кандидатов в патриархи.