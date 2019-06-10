План Абэ: Япония хочет получить выгоды нефинансового порядка

Москва, , 14:50 — REGNUM Заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о результатах по реализации плана Абэ интереснее с точки зрения внутренней российской политикой, чем внешней, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Российские власти часто (и не без оснований) обвиняют в «ручном управлении экономикой», и тут вдруг оказывается, что в либеральной Японии, образце копирования западной модели, премьер-министр может решать, куда бизнесу направлять свои инвестиции и планы развития», — отметил эксперт.

Собственно, это, конечно, ни для кого не секрет, кроме членов секты «Невидимой руки рынка», более того, японские банки ещё и регулярно в больших объёмах вкладывают средства в гособлигации с отрицательной доходностью.

«Но возникает вопрос: если без команды Синдзо Абэ японские компании не хотели инвестировать в Россию, значит, им это не очень выгодно? И если по команде всё-таки инвестируют, то не потому ли, что японское государство рассчитывает получить выгоды нефинансового порядка, например, территориальные уступки.

В общем, если и можно записать эти инвестиции в заслугу, то точно не Минэкономразвития, а МИДу и Министерству обороны России», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что план сотрудничества Японии и России, который в 2016 году был предложен японским премьер министром Синдзо Абэ, «показал вполне конкретные результаты».

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