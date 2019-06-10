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Между РФ и Японией значительно вырос товарооборот — Орешкин

Экономика

Благодаря плану, предложенному премьер-министром Японии

Между РФ и Японией значительно вырос товарооборот — Орешкин
S Solomonov
Флаги России и Японии

Москва, 10 июня 2019, 07:37 — REGNUM  Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что товарооборот между Россией и Японией за 2018 год вырос на 17%. Об этом он заявил на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Орешкин сообщил, что товарооборот вырос благодаря плану двустороннего сотрудничества, который предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Этот план из восьми пунктов показал конкретные результаты, добавил министр.

«Реализованы проекты в различных областях: от улучшения городской среды, здравоохранения до крупных инвестиционных проектов. В конце месяца состоится встреча на высшем уровне, поэтому очень важно сейчас сверить часы», — сказал глава Минэкономразвития России.

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