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Лавров заявил о готовящихся провокациях в Идлибе

Политика

В идлибской зоне деэскалации очень много оружия западного производства

Москва, 10 июня 2019, 14:20 — REGNUM  В Сирии в зоне деэскалации «Идлиб» есть большое количество оружия западного производства, заявил 10 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В Идлибе, в идлибской зоне деэскалации очень много оружия западного производства», — заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в Идлибе готовится множество провокаций, в регионе процветает контрабанда оружия, нефти, артефактов и наркотиков из-за «безрассудной, агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела» страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты искусственно создают напряженность в Сирии и могут спровоцировать возвращение террористов. Так, Вашингтон создает нечеловеческие условия в лагерях беженцев на незаконно оккупированных территориях Сирии.

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МИД России
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