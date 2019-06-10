Москва настроена на работу с новым правительством Молдавии — Песков

Москва, 10 июня 2019, 14:12 — REGNUM Настроенность российских властей на работу с новым коалиционным правительством Молдавии подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам 10 июня, комментируя официальную позицию МИД России.
Песков напомнил, что в заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивалось значение, которое Москва придает развитию взаимосвязей с Кишинёвом. Отмечался также настрой на работу с новым правительством.
Ранее в МИД РФ выразили надежду на нормализацию ситуации в Кишиневе, решение молдавского внутреннего кризиса и восстановление взаимовыгодных связей Молдавии и РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный была избрана председателем парламента Молдавии. Парламент утвердил новое правительство во главе с лидером партии «Действие и солидарность» Майей Санду.
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