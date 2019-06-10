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Кремль сообщил о возможной встрече Путина с Аббасом

Политика

Полномасштабная встреча лидеров двух государств может и не состоятся

Москва, 10 июня 2019, 14:02 — REGNUM  Отдельная полноформатная встреча президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса в Душанбе в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пока не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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При этом, по его словам, общение лидеров двух стран возможно в кулуарах.

«В любом случае, со всеми участниками так или иначе Путин в кулуарах будет общаться», — добавил официальный представитель Кремля.

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Напомним, пятый саммит глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоится 15 июня 2019 года в Душанбе. В Таджикистане ожидают приезд лидеров 27 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом состоялась в Кремле 14 июля 2018 года. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также региональную проблематику.

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