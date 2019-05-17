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В Кремле рассказали о проработке встречи лидеров России и Палестины

Политика

«Такая возможность прорабатывается»

Москва, 17 мая 2019, 14:09 — REGNUM  Встреча президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса в июне 2019 года прорабатывается, заявил 17 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такая возможность прорабатывается», — заявил Песков, отвечая на вопрос, достигнута ли договоренность о встрече лидеров двух стран на саммите в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый саммит глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоится в июне 2019 года в Душанбе. В Таджикистане ожидают приезд лидеров 27 государств.

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Внешняя политика России
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