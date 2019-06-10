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В партии Сальвини взяли на вооружение лозунг папы Франциска

Политика

Слоган «Сначала последние» будет дополнять лозунг «Сначала итальянцы»

Феррара, Италия, 10 июня 2019, 13:46 — REGNUM  Выборы мэра итальянского города Феррара впервые после Второй мировой войны выиграл кандидат от правых партий, передает информагентство ANSA в понедельник, 10 июня.

Новым мэром стал Алан Фаббри, кандидат от «Лиги». Партия Маттео Сальвини (в ряде случаев — в коалиции с другими правыми партиями) выиграла и еще несколько местных выборов 9 июня.

В частности, мэром Потенцы стал Марио Гуаренте. Он заявил, что лозунг «Сначала последние» (то есть нуждающиеся — прим.) будет и лозунгом «Лиги». Авторство слогана принадлежит папе Франциску, который в ходе предвыборной кампании в Европарламент спорил таким образом с лозунгом Сальвини «Сначала — итальянцы».

При этом в некоторых городах победы одержали конкуренты «Лиги», в том числе оппозиционная Демократическая партия.

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Политическая жизнь Италии
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