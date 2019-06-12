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Белорусская молодежь высказалась о шансе на российское гражданство

Политика

Вопрос о получении российского гражданства в Белоруссии назрел

Белорусская молодежь высказалась о шансе на российское гражданство
Иван Шилов © ИА REGNUM

Минск, 12 июня 2019, 01:05 — REGNUM  После того, как президент России Владимир Путин высказал идею об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Украины и Белоруссии, закономерный интерес стал вызывать вопрос — а каково число тех, кто готов обратиться за получением? Как при ближайшем рассмотрении обстоят дела с ответом на этот вопрос в Белоруссии, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Показателен опыт с опросом, проведенным в середине мая в ряде белорусских групп соцсети «Вконтакте». Для организованных белорусских русофобов с открытием этих опросов наступила горячая страда по затыканию общественного мнения своими голосовательными набегами. Но даже и в таком виде опрос, например, в Витебске дал результат в 40% желающих получить российское гражданство. В столичном Минске опрос, принципиально проведенный на русофобском сайте, где, казалось бы, аудитория уже отобрана, результат показал 22% желающих.

Несмотря на то, что заклинания про «не всё так однозначно» и «никто не хочет в Россию» были включены на полную мощность, результат, пусть даже в пределах 20−40%, говорит о существовании миллионах молодых людей, выразивших желание получить российское гражданство. А это — от 2 до 4 млн новых граждан России: потенциально, конечно.

Читайте статью Юрия Баранчика «Белорусская молодежь считает себя русской».

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